Quiénes Somos

Bate por segundo año consecutivo su récord de público

En 2019 recibió a su visitante 500 000

En 2019, una cifra histórica de 161 700 visitantes cruzaron el umbral del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA en Zúrich, atraídos en gran medida por un programa dedicado al fútbol femenino y a la interacción entre diferentes culturas futbolísticas. De este modo, el museo batió por segundo año consecutivo el récord de público de sus exposiciones y actos en la mayor ciudad helvética. Durante 2019, otras 33 600 personas asistieron a las exposiciones temporales del museo en el extranjero.

"Estamos muy satisfechos de haber logrado el objetivo que nos fijamos hace un tiempo de incrementar de año en año el número de visitantes que recibimos en Zúrich de manera constante y realista —comentó Marco Fazzone, director ejecutivo del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA—. Teniendo en cuenta que aproximadamente un 50 % de nuestro público proviene de otros países, podemos afirmar que hemos logrado nuestro propósito de convertirnos en uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad".

En 2019, el museo recibió a su visitante número 500 000 y, entre el 28 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, 655 600 personas acudieron a sus exposiciones y actos, tanto en la sede del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA como otros lugares del mundo (527 800 en Zúrich y 127 800 en el extranjero).

El año pasado también se presentaron por primera vez dos exposiciones especiales fuera de la sede. Para celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™, el museo se unió al socio FIFA Hyundai durante tres semanas en París para presentar "The Women’s Game", una exposición especial sobre torneos pasados y presentes que combina objetos históricos y nuevos del fútbol femenino con los que el museo ha revalorizado su colección. Algunos meses después, con motivo de la entrega de los premios The Best FIFA Football Awards 2019™, la Gallerie d’Italia en Milán albergó "The Winner’s Throphies", una exposición especial de una semana sobre los trofeos de los Mundiales.