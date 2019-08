Quiénes Somos

Y hoy les espera algo muy especial. En vísperas de la temporada 2019/20 de la Premier League, los trofeos del Manchester City no están en Manchester, sino aquí.

Niños y adolescentes corretean por un sendero de tierra entre árboles y arbustos. Algunos tienen monopatines o bicicletas, y otros llevan balones de fútbol. Uno a uno, van repartiéndose por una cancha de fútbol, su refugio particular.

Su última parada ha sido Clarkston, base principal de Soccer in the Streets , una entidad que cuenta con el respaldo de la Fundación FIFA y centrada en dar a la juventud del casco urbano oportunidades de jugar al fútbol.

Abdul Bangura, que compitió como profesional con el Atlanta Silverbacks y vistió una vez los colores de la selección nacional sierraleonesa, entrena ahora al equipo de una escuela secundaria de la zona de Clarkston. Es un ejemplo para todos los chicos del programa, puesto que él mismo llegó a Estados Unidos como refugiado y se abrió camino hasta ser jugador profesional. Agradecido por la oportunidad que tuvo, contribuye ahora a la comunidad ejerciendo de técnico en Soccer in the Streets durante su tiempo libre.

Los niños que saltan a esta cancha no comparten un idioma, pero esta tarde puede verse claramente que todos conocen el lenguaje del balón.

El equipo de Bangura disputa un partido de fútbol once ante la mirada de Wright-Phillips y de dos técnicos del Manchester City. El plantel está compuesto de refugiados procedentes de Sierra Leona, el Congo, Zimbabue, Tanzania, República Centroafricana, Sudán, Etiopía, Kenia y otros países.

“Todos llegamos aquí como refugiados, aunque es evidente que llevan jugando al fútbol desde siempre, en países devastados por la guerra”, añade Bangura. “El fútbol es lo que los mantiene en pie”.

Bangura recalca que la mayoría de sus discípulos serán los primeros de sus familias en ir a una universidad. Y aunque no todos conseguirán ser profesionales, los entrenadores de Soccer in the Streets se esfuerzan por darles la oportunidad de lograrlo.