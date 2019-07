Quiénes Somos

Viajó como parte del Programa Comunitario de la Fundación FIFA

La #FIFALegend visitó la sede de la ONG Magic Bus en Bombay

El fútbol, como motor del desarrollo social y educativo

Estaba calado hasta los huesos, pero todo dejó de importar cuando aquel niño de once años detuvo el balón, miró hacia arriba y vio con alegría como Maniche se acercaba con los brazos abiertos para darle un abrazo.

"En ese momento me acordé de mi infancia y las dificultades a las que me tuve que enfrentar. Ahora lo pienso y carecen de importancia comparadas con lo que he visto aquí. Desde el primer instante, y con lágrimas resbalándome por la mejilla, sentí la necesidad de ayudar como fuera".

A su llegada a la ONG Magic Bus de Bombay como parte del Programa Comunitario de la Fundación FIFA, el FIFA Legend Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro, más conocido como Maniche, parecía estar muy afectado.

"Me impresiona el trabajo que lleva a cabo la organización, tanto individual como colectivo, para ayudar a todos estos niños a desarrollar su potencial", comentó.