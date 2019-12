Quiénes Somos

Es el director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA

Asiste en Catar a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™

Habla del VAR y la demanda de fútbol de élite, entre otros temas

La FIFA anunciaba en noviembre un nuevo fichaje de renombre: Arsène Wenger. El ex entrenador de Arsenal, Nagoya Grampus Eight y AS Mónaco fue presentado como director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, cargo que lo hace responsable de supervisar e impulsar el crecimiento y desarrollo del fútbol masculino y femenino en el mundo entero.

Sirviéndose de toda la experiencia acumulada durante una carrera como técnico muy exitosa, que lo convirtió en uno de los entrenadores más duraderos en la historia de la primera división inglesa, Wenger está aplicando su amplio conocimiento del deporte rey desde una función diferente. Así pues, ¿cómo es la vida lejos de los banquillos para este francés de 70 años?

“Fue un cambio, porque me he pasado toda mi vida en una faceta del fútbol: la faceta competitiva, concentrado en ganar el siguiente encuentro”, declaró Wenger a los periodistas en Doha (Catar). “Ahora se trata más de qué es lo próximo para este deporte: ¿cómo podemos desarrollarlo para que sea mejor todavía por todo el mundo?”.

Al ejercer su cargo en la FIFA, Wenger, famoso por su enfoque meticuloso y su estudio minucioso del fútbol, actúa como la principal autoridad en los asuntos de carácter técnico, además de incluir un especial hincapié en la formación de entrenadores cuando no está ayudando directamente a desarrollar el deporte rey por todo el planeta.