Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2019

El Toro es Embajador del Mundial de Beach Soccer

Confía que Paraguay hará un gran papel como anfitrión

Entradas disponibles: ¡Ya puedes reservar las tuyas!

Pese a jugar la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Portugal 2015, el paraguayo Roberto Acuña no pierde su capacidad de asombro de las estrellas de la especialidad.

“¡Yo no tiré ni una chilena mi carrera, ni siquiera en ese Mundial, así que no es mi especialidad!”, dice risueñamente el Toro a FIFA.com. “Pero sigo en contacto con los chicos y los veo entrenar. Su habilidad me sorprende”.

Acuña es Embajador del torneo, y como tal participó del sorteo en septiembre. Una instancia que, confiesa, le generó “cierto nivel de ansiedad”. Raro para para alguien que también disputó tres Copas Mundial de la FIFA y 100 partidos con su país…