Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2019

“Todo empezó en 2015, cuando aún no había decido el retiro e hice una práctica con el equipo del fútbol playa del Flamengo”, dice el arquero de 40 años a FIFA.com, antes de su segundo duelo por la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019.

“Me gustó mucho, y si bien llevaba 21 años en el fútbol de campo, como me crie en Río de Janeiro y siempre jugué beach voleibol o fútbol voleibol, me adapté rápido a la arena. Además, siempre estuve muy bien entrenado. Así, todo se dio rápido”.

Tan rápido que, tras ganar el premio al mejor arquero en su primer torneo de beach soccer, recibió llamados de las selecciones de Brasil y Portugal. “Querían saber si era algo pasajero, pero ya había decidido continuar mi carrera en el fútbol playa”.

Ahí aparece la otra parte de su historia: el porqué se decantó por Portugal. “No hay una sola razón, sino una suma de razones, y ninguna es en contra de Brasil”, titula.

“En lo deportivo, Brasil tenía a Mao, pero también a otros arqueros, y si bien podía competir con él, la cosa era distinta en Portugal. Ahí quizás podía jugar y ayudar más. Además, su calendario era más completo y el Mundial se jugaba ahí mismo”, explica.

“En lo personal, en 2006 no jugué y viví con una familia en el interior de Braga que me ‘adoptó’ mientras entrenaba y esperaba mi pasaporte portugués. Yo los ayudaba trabajando el campo. Así, Portugal me dio más allá del fútbol. Y eso pesó”.