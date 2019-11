Pero el técnico de origen brasileño no grita a sus jugadores por puro placer, sino que lo hace con un propósito claro. La prueba número uno: Takuya Akaguma.

La importancia de Akaguma queda perfectamente ilustrada con lo que hizo en la primera jornada del Grupo A, contra los anfitriones de Paraguay. A falta de un segundo para cumplirse el tiempo reglamentado y con 4-4 en el marcador, Akaguma se zafó inteligentemente de su marcador y cabeceó a gol el saque de esquina de Ozu Moreira cuando quedaban escasas décimas de segundo. Uno no hace eso si está falto de confianza…

“Ganan una vez, o dos veces, y para ellos es suficiente. Para mí, no es suficiente. Así que le dije: ‘si vas a perder, pierde por ti. Pero yo quiero seguir ganando’. Le presioné un poco y mejoró mucho”.

“Está marcando los goles que le dije que marcase, pero no sólo eso”, afirma Ramos a FIFA.com una vez que Japón ha sellado su billete a los cuartos de final . “Quiero que mi pívot no solamente meta goles, sino que también ayude al equipo a jugar y a moverse, y eso es lo que está haciendo ahora”.

“Le digo que primero vaya y meta los goles que tiene que meter para el equipo, pero que luego también tiene que jugar para el equipo y moverse”, explica Ramos.

“Le reto a moverse tácticamente un poco, para que pueda ayudar al equipo. Así que Akaguma está dando mucho al equipo, porque no sólo está marcando goles, sino también moviéndose para el equipo”.

Ese gol en el último segundo contra los anfitriones, casualmente, tuvo lugar el día que Akaguma cumplía 30 años. Luego lo celebró en el hotel junto a sus compañeros, con una tarta y un nuevo par de auriculares.

La trayectoria ascendente de Akaguma es un microcosmos de la mejoría de Japón en general. Tras haber caído eliminada en la fase de grupos hace dos años en Bahamas, la selección nipona parece un equipo totalmente diferente aquí; y Ramos no piensa levantar el pie del acelerador a corto plazo...

“Seguiré diciendo las cosas que digo y metiendo caña a los jugadores”, asevera Ramos. “Alguna veces utilizo un lenguaje severo, pero lo hago porque quiero que ganen, porque eso significa que recogerán los frutos en el futuro”.

¿El próximo compromiso de Japón? Un choque de cuartos de final contra Uruguay, otra selección deseosa de hacer historia.

“Juguemos contra quien juguemos, si nos ganan, será porque son mejores que nosotros; no porque les hayamos hecho la vida fácil. No perderemos nosotros solos, sino que forzaremos al otro equipo a que nos gane. No pondremos las cosas fáciles”.