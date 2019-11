Carballo dice que aportó “su granito de arena” con ese gol que sacó a Paraguay de un letargo de casi 22 minutos, pero aclara: “Para eso estoy”. Y también que el 4-4, que anotó de tiro libre, invitó a soñar. “¡El grito de la gente fue espectacular!”.

Pero aclara: “Lo mío encarar por abajo a pura potencia, y tenerme fe a la hora de patear al arco. Porque la fe es lo que mueve mi vida”, confiesa Carballo.

De hecho, festejó su segundo gol apuntando al cielo, “agradeciendo a Dios todo lo que me da, y entre las cosas más importantes, que me permite vivir de lo que más me gusta”.

Vivir de un deporte que recién empezó a jugar en 2016. “Antes era delantero o volante por izquierda y llegue a jugar en la primera división paraguaya con General Díaz”.

Pero tres años atrás, un amigo lo invitó a jugar sobre la arena y acá está. “Me costó poco la adaptación, me llegó rápido la posibilidad de jugar en la selección y mi nombre empezó a hacerse conocido”, explica el jugador de Cerro Porteño sobre su elección.