La rotación entre períodos tampoco afectó su juego. “Mentalmente nunca me desconecto. Es más, el recambio me mantiene alerta y hasta influye en los rivales”.

Sin embargo, es optimista y lo fundamenta. “Creo que el éxito del Europeo nos fortaleció mentalmente para enfrentar este tipo de partidos. Llegamos bien preparados en todo sentido”.

Del Mestre no esconde su deseo de ganar el Mundial, y va más allá: promete afeitarse la barba que se deja crecer desde 2013 si Italia sale campeón. “No me veo sin ella, ya es parte de mi personalidad, pero no importa: ¡si logramos el título, hasta el pelo me afeito!”.

Para conocerlo mejor…