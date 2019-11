Es más, si bien la victoria sobre Emiratos Árabes Unidos por 5-1 todavía está fresca, le cuesta repasar al detalle su gol histórico.

“Sólo recuerdo que vi la posibilidad de golpear el balón, así que corrí e intentar llegar a él antes que cualquiera. Tampoco estoy seguro cómo lo impacté, sólo que lo vi entrar”.

Si tenía preparado algún festejo, no se notó. “Sentí varias cosas al mismo tiempo, no puedo identificar una, o si pensé en alguien. Me hubiera gustado, pero debía volver a concentrarme rápidamente en el juego”.

Y no se crean que verá la repetición miles de veces. “No fue muy lindo, quizás con una o dos, alcance”, aclara risueñamente, aún vestido con la camiseta número 3.