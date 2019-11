“Esa era una generación demasiado buena: fue vice campeona del mundo, tercera y cuarta antes de no clasificarse más. Lo de hoy nos vuelve a hacer protagonistas”, agrega en primera persona.

Así conoció “a quienes hoy son nuestros referentes y nos ayudan día a día, como el entrenador (Miguel Aguirre Zabala) o Matías Cabrera, que todavía está jugando”.

De hecho, fue uno de los integrantes de esa generación, Sarandí ‘Pampero’ Sobral, quien le sugirió en 2016 que probara el fútbol playa.

“Llevaba casi dos años jugando fútbol sala cuando me contó que había pruebas buscando nuevos jugadores, y que me veía condiciones. Fui con él y ese día me enamoré del deporte”, explica una de las revelaciones de Paraguay 2019.

Y eso que la adaptación no fue tan fácil. “Un par de veces terminé con ganas de no ir más, pero ahí aparecieron los referentes para explicarme que acá necesitás convicción, dedicación y profesionalismo. Y que depende de uno hasta dónde quiere llegar”.

Laduche, que además ayuda a su padre en una empresa familiar, les hizo caso y este año jugó la dura temporada europea. “Eso me ayudó a llegar en ritmo al Mundial”, razona el ala, que anotó un gol en cada uno de los tres partidos.