Mão podría ser el jugador con 50 actuaciones en un torneo de la FIFA

A sus 40 años, elogia a los “espectaculares” Bruno Xavier y Rodrigo

Admira al gran Madjer y está deseando disputar el Brasil-Portugal

“¡50! ¿De verdad? (risas) ¡50 partidos! ¡Pues es la primera noticia que tengo!”.

Esa fue la reacción de Mão, guardameta de la selección brasileña, cuando FIFA.com le preguntó si le motivaba convertirse en el primer jugador que alcanza las 50 actuaciones en un torneo de la FIFA.

“No pienso en esas metas”, afirma. “Lo que me preocupa es esforzarme al máximo para ayudar al equipo. No llevaba la cuenta, ¡pero me sorprende mucho! ¿Cuántos partidos iban, 46? Es algo muy alentador, me alegra mucho oírlo, aunque estoy concentrado en ayudar al equipo”.

Los 46 partidos de Mão se distribuyen en ocho Copas Mundiales de Beach Soccer de la FIFA —el legendario portugués Alan ocupa la segunda posición de ese apartado, con 43—, y en las dos últimas ediciones incluso llegó a marcar.

“Los mejores jugadores contra los que he jugado son Amarelle, Madjer, el español Roberto, ‘Sagan’ [Boguslaw Saganowski] y [Dejan] Stankovic”, señala.