Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019

É muito bom ser campeão do mundo, mas o caminho è árduo e requer muito sacrifício, em 2017 construímos o nosso caminho com muito trabalho, graças Deus conquistamos o nosso objetivo e hoje somos o atual Campeão Mundial, acreditamos que o caminho que fizemos em 2017 não basta para repetir o resultado positivo, devemos fazer mais, por isso vamos dar o nosso melhor em cada treino, já estamos ciente daquilo que è prioridade pra nós, aperfeiçoar às nossas qualidades e focar naquilo que precisamos melhorar, vamos juntos, já estamos concentrado no Rio de Janeiro, focados pra conquistar a nossa vaga no mundial no Paraguai, estreiamos nas Eliminatórias aqui mesmo no Parque Olímpico dia 28 de abril, esperamos está na final no dia 05 de maio, contamos com a torcida de todos!!!