El delantero, de 24 años de edad, se lamenta de que las ambiciones de su equipo en la Liga de Campeones se hayan visto frustradas por partida doble en la final. "Fue un mal momento para nosotros porque quedarse en puertas en dos ediciones consecutivas no es bueno. Jugamos bien de principio a fin esas dos campañas, pero no estuvimos a la altura en ninguna de las dos finales, y eso nos costó el título", afirmó.

Una final muy esperada

Después de haberse medido al rival acérrimo del club en grandes competiciones, Ajayi sabe lo difícil que será el Zamalek como contrincante y lo que les aguarda el viernes en el Estadio Internacional de El Cairo.

"Espero un buen encuentro por ambas partes. Las dos formaciones se conocen muy bien y el Zamalek está entre los conjuntos más complicados a los que me he enfrentado. He perdido dos finales contra ellos y no fue una sensación muy agradable", apuntó.

El Al Ahly y su afición confiarán en que Ajayi pueda repetir su heroicidad del año pasado contra el Zamalek, cuando vio puerta en dos ocasiones en la final de la Supercopa egipcia. Si así fuera, nadie se sentiría más feliz que él mismo.

"Me encanta disputar grandes partidos porque ponen de relieve tus habilidades como jugador. He tenido la suerte de marcar contra grandes equipos y me da mucha alegría cuando sucede. Quiero anotar más goles y espero ganar la Liga de Campeones, porque es el único título que me falta. Confío en que podamos lograrlo porque a nuestra afición le gusta mucho este torneo", concluyó.

Si Ajayi consigue conquistar la corona continental y participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020, no hay duda de que ese será su mayor logro con el coloso de El Cairo.