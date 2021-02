Ayman Ashraf perdió a su hermana y a su madre en un trágico accidente de coche

El defensa del Al Ahly sufrió también una grave lesión de rodilla

Su presencia en Catar 2020 premia el haberse sobrepuesto a esas dos desgracias

Ayman Ashraf no olvidará jamás la fecha del 16 de septiembre de 2016. Ese fatídico día, el defensa del Al Ahly perdió a su madre y a su hermana en un trágico accidente de coche, acaecido cuando ambas iban a visitarlo a Alejandría.

Para Ashraf, esa experiencia supuso una auténtica pesadilla difícil de superar. Dos años después del accidente, publicaba lo siguiente en su página de Twitter: “Hace dos años, perdí a las dos personas que más quería en la vida. Trato de olvidarlo para poder llevar una vida normal, pero cada día hay algo que me recuerda a ellas. Recuerdo todos los detalles. Ya no siento ningún dolor, pues no hay nada más doloroso que perderlas”.

Las palabras del defensa de 29 años reflejan la profunda tristeza que sentía en aquella época. Un año antes, en 2015, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla justo cuando estaba a punto de debutar con la selección absoluta a las órdenes del entonces seleccionador egipcio, Shawky Gharib.

Así, tuvo que pasar muchos meses alejado de los terrenos de juego. Con el paso del tiempo, no obstante, aprendió a hacer frente a su pérdida, a recuperar la normalidad en su vida y a pasar página de un triste capítulo que, aunque no pueda olvidar nunca, no ha tenido un impacto negativo duradero en su carrera.