El Al Hilal ganó la Liga de Campeones de la AFC 2019

Gomis fue el goleador y mejor jugador del torneo

El ariete habla del título y de su participación en Catar 2019

La Liga de Campeones de la AFC 2019 concluyó con el triunfo de un conjunto saudí. Después de una travesía por el desierto de veinte años, el Al Hilal FC alzó de nuevo el título. El delantero francés del equipo, Bafétimbi Gomis, fue elegido mejor jugador del torneo, del que se proclamó además máximo realizador, con 11 goles.

En declaraciones a FIFA.com, el artillero de 34 años revela los secretos de su sensacional desempeño durante esta campaña. “Me he esforzado mucho en todos los aspectos para marcar todos estos goles: el técnico, el táctico y el físico. Los preparadores físicos me ayudaron mucho, y gracias a mis compañeros acabé siendo el máximo anotador y el mejor jugador de la Liga de Campeones de la AFC. Tengo suerte de estar compitiendo junto a una generación de futbolistas saudíes de gran talento”, señala.

“El Al Hilal es uno de los mejores clubes de Asia, y a mí me ha dado todo su cariño y respeto. Cuando uno experimenta un ambiente así en cualquier club, lo da todo para poder ayudar y marcar. Eso es lo que he hecho en todos los clubes por los que he pasado a lo largo de mi carrera. Con el Al Hilal, tan solo intento usar mi experiencia y mi habilidad como futbolista para ayudar al equipo”, añade.

Datos del jugador