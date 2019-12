El Hienghène Sport ganó la Liga de Campeones de la OFC

Se dispone a participar en su primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Disputará el partido inaugural ante el Al-Sadd catarí

Hienghène es una pequeña localidad de no más de 2.500 habitantes situada a 380 km de la capital de Nueva Caledonia, Numea. Sin embargo, es famosa por el Hienghène Sport, considerado su símbolo. Y es lógico, puesto que el equipo está atravesando su mejor etapa desde su fundación, al ganar la Liga de Campeones de la OFC 2019 y prepararse ahora para participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™, arrebatando así el protagonismo a los pesos pesados de su fútbol, Numea, As Magenta y AS Mont-Dore.

El triunfo del Hienghène Sport en el torneo continental fue el primero tanto del club como de Nueva Caledonia, un pequeño país que únicamente había actuado hasta ahora en un torneo global, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017. Este logro es, pues, un gran motivo de orgullo para la ciudad y para una nación en la que el fútbol no está profesionalizado y los jugadores tienen que dedicarse a sus respectivos trabajos por las mañanas, entrenarse por las tardes y disputar los partidos los fines de semana.

Y uno de los que practican ese estilo de vida es su capitán, Bertrand Kai, quien se ocupa como gerente del aspecto logístico de un internado, como la alimentación y los productos de limpieza. Dedica las mañanas a ese trabajo, se entrena todas las tardes, excepto los miércoles, y juega partidos oficiales los sábados. Como no le queda mucho tiempo libre para su familia al margen de la postemporada, sus dos hijos y su esposa lo acompañan en los encuentros para pasar más tiempo con él.

Datos del jugador:

Nombre: Bertrand Kai

Bertrand Kai Edad: 36 años

36 años Posición: Delantero

Delantero Estatura: 1,72 m

1,72 m Club: Hienghène Sport

Hienghène Sport Nacionalidad: Francesa

En una entrevista ofrecida a FIFA.com en la capital catarí, Doha, Kai habla de su vida en Hienghène. “Los jugadores amateurs llevamos una vida ordinaria, tratamos de compaginar el trabajo con las obligaciones familiares y la práctica del fútbol. Resulta muy complicado, especialmente ahora que hemos alcanzado este nivel, al ganar la Liga de Campeones de la OFC por primera vez en la historia del país. No habría sido posible sin los sacrificios que todos hemos tenido que hacer”.

Kai tiene 36 años, pero aún se encuentra en excelentes condiciones técnicas y físicas, y hace poco fue elegido mejor jugador de la liga nacional. Es reputado por su entrega dentro de la cancha en apoyo de sus compañeros y de todo el equipo. Se crió en la zona tribal de Ganem y tuvo que asumir responsabilidades siendo muy joven, cuando aprendió a cultivar la tierra, cazar y pescar. “En nuestro país vivimos en tribus, y eso nos ha ayudado en el equipo, ya que somos como una familia. Tenemos que hacer muchos sacrificios para jugar al fútbol los fines de semana, al no poder estar con nuestros seres queridos”.