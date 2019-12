Al Sadd se dejó llevar e Hienghène Sport entró de nuevo en el partido tras el empate 1-1 , aunque el combinado catarí no llegó a sentirse contra las cuerdas. "Nunca dudamos del triunfo, pues controlamos el juego de principio a fin. Ellos aprovecharon la única oportunidad que tuvieron, pero fuimos capaces de recuperarnos y convertir el segundo gol luego de haber errado más de cinco goles. Y lo liquidamos en el alargue".

En una entrevista exclusiva con FIFA.com luego del partido, Bounedjah afirmó que, a pesar de lo accesible que se pronosticaba el juego inaugural, fue una victoria que les costó trabajo. "Pudimos haber marcado tres veces en el primer tiempo y todo hubiese sido más sencillo", dice la estrella argelina. "Pero la suerte no estuvo a nuestro favor. Desperdiciamos oportunidades muy claras por falta de concentración a la hora de definir".

El regreso de Bounedjah

La figura ofensiva del fútbol argelino también explicó los motivos que lo han llevado a estar lejos del gol desde el comienzo de temporada. "Después de la Copa Africana de Naciones, volví a los entrenamientos de inmediato y no descansé lo suficiente", comenta. "Por eso no he marcado tantos goles como el año pasado, pero estoy trabajando duro para volver a mi mejor versión".

Puede que su gol ante Hienghène Sport sea el primero de muchos en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™. Luego de marcar un doblete con Argelia en la última fecha de amistosos, Bounedjah espera cerrar bien arriba un año plagado de emociones. "Fui campeón de la Copa Africana de Naciones", recuerda. "También logramos llegar a semifinales de la Liga de Campeones de la AFC, aunque no pudimos pasar a la final. Y ahora estoy participando en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Se puede decir que 2019 ha sido un año excepcional para mí".

Antes de concluir, Bounedjah dejó claro el deseo de Al Sadd en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. "Haremos lo imposible para ganarla. Si lo logramos, será genial, y si no hacemos, esto es fútbol".