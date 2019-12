View this post on Instagram

Para conquistar devemos não apenas agir, mas também sonhar e acreditar. Aprendi a agradecer a Deus por todas as coisas. As lutas me ensinaram a ser forte. As dificuldades me ensinaram a ser grande. E em todos os momentos, Deus me ensinou a viver. Seja sorrindo, seja chorando, é Deus me fazendo crescer. 06/09/2019 dia inesquecível 🇧🇷 #Gratidão 🙏🏾 📸 @lucasfigfoto @cbf_futebol