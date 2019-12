Liverpool y Flamengo disputan este sábado la final del Mundial de Clubes

En 1981 ya lucharon por la Copa Intercontinental, con triunfo del Fla (3-0)

Hablamos con el capitán Diego Ribas, que llega recuperado de una grave lesión

¿Qué pasa cuando coinciden en apenas unos meses la peor lesión de tu carrera y una temporada histórica? La montaña rusa emocional de Diego Ribas empezó el 25 de julio. Flamengo jugaba la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Emelec y una dura entrada rival mandó al quirófano al brasileño. Rotura del tobillo izquierdo y afectación de ligamentos.

Diego Ribas en corto:

Nacimiento: 28/02/1985, Ribeirao Preto, Brasil

28/02/1985, Ribeirao Preto, Brasil Posición: mediapunta

mediapunta Clubes: Santos, Porto, Werder Bremen, Wolfsburgo, Atlético de Madrid, Fenerbahçe, Flamengo.

Santos, Porto, Werder Bremen, Wolfsburgo, Atlético de Madrid, Fenerbahçe, Flamengo. Títulos principales: 3 Brasileiraos, 1 Liga española, 1 Liga Portuguesa, 1 Copa Intercontinental, 1 Copa Libertadores, 1 Europa League, 2 Copas América y 1 bronce Olímpico.

“No he vuelto a ver la jugada. Me hace daño”, confiesa a FIFA.com. No obstante, a menos de 48h para jugar la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2019 ante el Liverpool, el capitán del Mengao habla de la lesión con el alivio de quien sabe cerrado ese capítulo.

“Ha sido muy difícil, porque fue algo nuevo para mí, la lesión más grave de mi vida”. Y a los 34, siempre queda la inseguridad de si la recuperación será total. “Sí tuve momentos de inseguridad, también momentos especiales, de mucha emoción”. Como cuando volvió a poder ponerse las botas de fútbol de nuevo.