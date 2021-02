La primera semifinal ofrecerá un duelo inédito . Ni Palmeiras ni Tigres UANL habían participado anteriormente en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, por lo que esta es su primera experiencia en el torneo. Pese a haber ganado la Copa Libertadores, el Palmeiras no está cosechando últimamente buenos resultados en la liga brasileña.

Jugadores a seguir

Hussein El Shahat es una de las armas ofensivas más importantes del Al Ahly. No en vano, vio portería en la edición de Emiratos Árabes Unidos 2018, cuando militaba en el Al Ain emiratí, y fue el autor del gol de la victoria ante el Al Duhail en la presente edición. Mosimane, su entrenador, confía mucho en él para marcar diferencias ante el Bayern de Múnich. El jugador egipcio se caracteriza por su velocidad, desborde, sus disparos lejanos y su polivalencia.

Hemos oído...

"Conocemos al Al Ahly. Ganó la Liga de Campeones africana, por lo que no sería una empresa fácil. Como tampoco lo fue en 2013. No es fácil enfrentarte a equipos a los que no conoces tanto".

Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich

"El Bayern es un gran equipo con muchas estrellas. Me gustaría jugar contra [Thomas] Mueller. Me gusta como futbolista y su estilo de juego".

Hussein El Shahat, delantero del Al Ahly