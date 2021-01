Con 11 triunfos en 11 encuentros (43 goles a favor y 8 en contra), los pupilos de Flick completaron una campaña perfecta en la máxima competición europea . No en vano, ningún equipo había logrado algo así antes. La fase final que se disputó en Lisboa se convirtió en un paseo triunfal para los bávaros, que humillaron al Barcelona en cuartos de final con un 8-2 histórico y vencieron por un ajustado 1-0 al París Saint Germain en el partido por el título.

Supercopa de Europa

Tras un partido extremadamente intenso y disputado, el Bayern, ganador de la Liga de Campeones, superó al Sevilla, vencedor de la Liga Europa, en la prórroga de la final de la Supercopa europea. Tras 120 minutos de enconada lucha, los bávaros se impusieron por 2-1 gracias a un gol del suplente Javi Martínez que llegó en la primera parte de la prórroga (104’).

“Siempre que me enfundo la camiseta del Bayern intento darlo todo y jugar al cien por cien. Eso es lo que he hecho también hoy. Quiero ayudar al equipo siempre, y hoy lo he conseguido con un gol. Es un sueño hecho realidad”, declaró tras el duelo el centrocampista español. Anteriormente habían marcado Lucas Ocampos de penal para el Sevilla (12’) y Leon Goretzka (34’) para el Bayern.

Curiosamente, Martínez ya había anotado el 2-1 definitivo en la prórroga de la Supercopa europea que el Bayern le ganó al Chelsea en 2013.