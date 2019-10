“Cuando voy a los partidos me rodea tanta gente que no puedo ir a comer ni al baño. Y no son solo los hinchas del Flamengo, también me pasa con los de otros clubes. Es muy gratificante, no puedo explicar lo feliz que me hace esto”.

Lo cierto es que él y el jugador son como dos gotas de agua, algo de lo que Jeferson se dio cuenta cuando Gabigol militaba en el Santos, hace unos años. Ahora que el carismático atacante juega en el Flamengo, cedido por el Inter de Milán, llegó la oportunidad para que se conocieran.

“Lo único que hice fue teñirme el pelo y recortarme las cejas”, confiesa Jeferson. “Ya teníamos el mismo peinado, así que nos parecíamos por naturaleza”.

“En abril fui a ver un partido al Maracaná y un periodista me pidió una entrevista. Me dio vergüenza, porque soy una persona muy tímida, y no quise hacerlo, pero me insistieron y al final se hizo viral en Internet”, recuerda.

“Eso cambió mi vida por completo. He conocido a gente que nunca había imaginado que conocería. Me entreno en la Gávea [el estadio del Flamengo] gracias al gran delantero Nunes. Los hinchas del Flamengo me están tratando con muchísimo cariño”.

“A veces me da vergüenza explicar que no soy Gabigol. Una vez una chica que estaba loca por conocerlo se me acercó llorando, emocionadísima, pensando que yo era él”.

“No tuve valor para decirle que no era Gabigol, no quería estropearle el momento. Me sentí muy mal, no me gusta mentir, pero a veces resulta complicado evitarlo”, admite.