La suerte ha vuelto a sonreír a El Shahat y, tras haber ganado la Liga de Campeones de la CAF con el Al Ahly egipcio, competirá por segunda vez en una Copa Mundial de Clubes de la FIFA. “El Mundial de Clubes es una competición magnífica. Ya logré jugar la final con Al Ain, y fue una experiencia que no puedo describir con palabras ”, afirma. “Nunca olvidaré ese partido contra el Real Madrid. Espero poder hacer lo mismo este año con Al Ahly y, por qué no, ganar el título".

El duelo soñado

La gran mayoría de jugadores presentes en Catar 2020 sueñan con medirse al Bayern de Múnich, y El Shahat no es una excepción. “Preferimos ir partido a partido, así que de momento estamos concentrados en el primer encuentro. El Bayern es un gran equipo con muchas estrellas. Me gustaría jugar contra [Thomas] Mueller. Me gusta como futbolista y su estilo de juego”, señala.

El Shahat quiso dedicar también unas palabras a la afición de su equipo. “Los aficionados del Al Ahly son fantásticos. Quieren que ganemos todos los encuentros y que juguemos un buen fútbol. También quieren que metamos muchos goles y que ganemos títulos. Si estuviese todo el día hablando de ellos no sería suficiente, porque siempre están apoyándonos. Esperaba que pudiesen haber venido aquí, porque eso nos habría motivado un montón. Tenemos aficionados no sólo en Egipto, sino en todo el mundo árabe. Habrían poblado el estadio si hubiesen tenido oportunidad de hacerlo. Ojalá puedan siempre animarnos y motivarnos”, concluye.