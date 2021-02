“A mí en lo personal no me gusta hablar de uno o dos jugadores. Esto es un equipo. Una institución que tiene jugadores muy capaces. Tienen una gran mentalidad, y lo que más me gusta de ellos es que están dispuestos a poner esa gran mentalidad al servicio del equipo”.

Con 66 años, en plena madurez Ferretti dirigirá la competición más importante de su carrera, una carrera que tiene la grandiosa virtud de que nunca ha pasado una sola temporada sin dirigir desde que comenzara en 1991.

“Me gusta hacer lo que hago. Este deporte es uno de los más bonitos que hay en el mundo y yo me siento muy agradecido de pertenecer a él. Me siento muy agradecido de tener, desde que inicié como jugador hasta el día de hoy, 53 años haciendo lo mismo. Para mí no es tedioso ni aburrido, porque hago lo que me encanta, porque el fútbol es mi pasión y el día que no sienta esto al 100%, me haré a un lado”.

Todo está listo para cerrar con broche de oro una década donde lo han ganado casi todo. Ahora buscando coronarlo con una actuación estelar en el plano internacional. ¿Qué esperar de sus Tigres en la búsqueda por el Mundial de Clubes?

“Respeto a todos los rivales. Todos pretenden lo mismo: hacer un gran papel y ganar el título. La ilusión de todos es muy grande, aunque solo uno lo logrará. Espero que nosotros, además de la ilusión, tengamos ambición y talento. A todos los equipos que enfrentamos, desde el primero, lo haremos con buena mentalidad y sin menospreciar a nadie. Y conforme avancemos, las cosas se pondrán difíciles, pero seguiremos con la mentalidad de respeto, pero sin temor”.