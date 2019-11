A post shared by Gabriel Barbosa 🇧🇷 (@gabigol) on Aug 17, 2019 at 5:29pm PDT

En primer lugar, porque Gabriel Barbosa representa a un equipo con una de las mayores hinchadas del mundo (la autobautizada como “nación de 40 millones de personas”). En segundo lugar, porque el delantero internacional brasileño de 23 años está metiendo goles con la misma asiduidad con que antes comía tarta (sigan leyendo…). Por último, porque su inusual carisma –pelo rubio teñido, celebraciones vibrantes, interacción con sus fieles seguidores, plena aceptación de la pancarta creada por la afición– le han hecho ganarse la simpatía de todos los Flamenguistas desde que llegó al club en enero cedido por el Inter de Milán.

Con sus 20 goles en 22 partidos, Gabigol ha ayudado al Flamengo a cobrar ocho puntos de ventaja al frente de la liga brasileña. Y gracias a sus 5 goles en sus 5 partidos disputados en la fase de eliminatorias de la Copa Libertadores, O Mengão ha regresado a la final por primera vez en 38 años.

FIFA.com contactó con Gabigol para hablar de cómo está persiguiendo los hitos que firmaron Zico y Adriano, de la pasión de los hinchas del Flamengo, de River Plate, del Liverpool y de sus esperanzas de acudir a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Ya firmó una excelente campaña con el Santos en 2018, y fue el goleador de la liga brasileña, ¿pero cree que su juego ha alcanzado un nivel superior este año?

Creo que sí. Pienso que he evolucionado mucho, y eso me hace muy feliz porque todavía soy muy joven. He cambiado muchas cosas en mi vida desde que volví de Europa, y este año me he concentrado especialmente en ello. Contraté a un nutricionista. Me encantaban la tarta y los dulces; y he dejado de comerlos. Contraté a un cocinero y ahora como bien. Tengo un fisioterapeuta y personas que se encargan de otras cosas, y eso me ha ayudado mucho; ahora puedo concentrarme en el fútbol. He conseguido estadísticas maravillosas con la ayuda de mi equipo, pero siempre quiero mejorar.

Ya ha superado los 19 goles de Adriano en 2009, y está a un solo tanto de igualar el récord de un jugador del Flamengo en una temporada de la liga brasileña (las 21 dianas de Zico). También está cerca de convertirse en el tercer jugador –tras Dadá Maravilha y Tulio Maravilha– en erigirse en el máximo artillero de la competición en dos campañas seguidas. ¿Cómo se siente ante todo esto?

Es un gran honor, pero no merezco que me mencionen junto a Adriano y Zico. Son dos leyendas del Flamengo y del fútbol brasileño, y ganaron títulos con este club. Yo todavía no he ganado nada, y queda mucho por hacer para ganar el Brasileirão y la Libertadores. Además, mis estadísticas son el resultado del trabajo de todo el equipo, no del mío propio. Estoy muy agradecido a mis compañeros y a mi entrenador. Debo admitir que mi objetivo no es solamente proclamarme campeón con el Flamengo, así que lógicamente, si puedo volver a terminar como máximo goleador estaré muy feliz.