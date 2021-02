Tigres comenzó su andar en el Mundial de Clubes perdiendo

Gignac concretó la remontada

"Estos partidos se juegan con detalles"

Fue como un balde de agua bien fría. Tigres había comenzado su andar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020 con el pie izquierdo. Keehee, al minuto 24, ya tenía al Ulsan adelante con un cabezazo.

Pero el sol salió para los mexicanos gracias a quién más sino André-Pierre Gignac. El francés anotó los dos goles que le permitieron a los felinos darle la vuelta al marcador en la primera parte y avanzar a las semifinales de la competición, donde enfrentarán al Palmeiras brasileño el próximo 7 de febrero.

Por si fuera poco, su primer gol en un tiro de esquina que fue desviado por Diego Reyes, significó el gol 400 en la historia del Mundial de Clubes, acumulando una estadística más en su brillante trayectoria.

Hemos oído...

“Estos partidos se juegan con detalles. Ellos abrieron el marcador con un tiro de esquina, después nosotros empatamos de la misma manera y otra vez en un córner hay un mano y penal. Los partidos son así; nadie, ningún rival es fácil. Estamos en un campeonato del mundo, así que salimos ganando esta noche y es el más importante. El objetivo era ese porque sabemos que podemos hacer historia y queremos hacer historia”.

André-Pierre Gignac, delantero de Tigres

“Cada partido es diferente. Enfrentamos un rival la verdad muy bueno. Los coreanos hicieron un gran partido. Yo pensé que íbamos a jugar contra jugadores de baja estatura, pero están grandes y bien fuertes. Tienen buen manejo de la pelota. Ahora nos viene otro tipo de rival, vamos a analizarlo y ver qué podemos hacer frente a Palmeiras”.

André-Pierre Gignac, delantero de Tigres

“Mucha gente pensaba que iba a ser un partido fácil. Pero yo ya había comentado que nosotros tenemos la mentalidad de no menospreciar a nadie. El equipo rival juega muy bien al fútbol, hizo su trabajo, pero nosotros conseguimos ganar. Nuestra mentalidad es no menospreciar a nadie, pero tampoco hacemos más grande a los equipos de lo que no son. Sabemos lo que representa Palmeiras y es el campeón de la Libertadores, como brasileño sé de lo que se trata. Vamos a enfrentarlos como al equipo coreano. Con respeto; ni más ni menos”.

Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres