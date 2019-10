Este resultado marcó además un cambio de tendencia, ya que normalmente eran los clubes de la capital, AS Magenta y AS Mont-Dore, los que acaparaban los focos. Fundado en 1997, Hienghène es un equipo de la remota provincia del norte, a unas cinco horas en coche de Numea, distancia más que considerable en las islas del Pacífico.

Por si fuera poco, Nueva Caledonia es el país de origen del único campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ natural de Oceanía. Christian Karembeu, que ganó con Francia en 1998, nació en la remota isla de Lifou, y no se mudó a Francia hasta su juventud.

Nueva Caledonia, sin embargo, no fue miembro de la FIFA hasta 2004. Los melanesios fueron anfitriones en dos de las primeras ediciones de la Copa de Naciones de la OFC, donde demostraron su buen hacer y se colgaron un par de medallas de bronce.

Bertrand Kaï, su delantero estrella, fue elegido el mejor jugador de la Liga de Campeones de la OFC 2019, mientras que Rocky Nyikeine fue distinguido como el mejor arquero de la competición.

El tanto de la victoria en la final contra sus compatriotas del Magenta estuvo a la altura de lo histórico de la gesta: el latigazo del sustituto Amy Antoine Roine desde casi 60 metros hizo vibrar el estadio Numa Daly de Numea como pocas veces se había visto.

“En un momento del partido, me fijé en la grada que tenía enfrente de mí y me quedé asombrado”, reconoce el entrenador del Hienghène Félix Tagawa, quien también brilló como jugador con su club y su selección. “Es maravilloso ver a tanta gente. No puedo decir mucho más”.

“No se puede llegar más alto a nivel global, y nuestro fútbol tiene una oportunidad extraordinaria de que un club de Nueva Caledonia lo represente en una Copa Mundial de la FIFA”, apunta Tagawa a FIFA.com. “Un Mundial es el sueño de cualquier futbolista. Es algo grandioso ya de por sí; algo que nos motiva a todos en el fútbol neocaledonio”.