Kahraba cuenta el origen de su sobrenombre, que es más famoso que su nombre real: "Me apodaron Kahraba por primera vez cuando militaba en las categorías inferiores del Al Ahly. El entrenador Badr Rajab me llamó así por mi energía y mi mentalidad ganadora. Le parecía que era eléctrico, porque intento hacer de todo en la cancha. Llevo ese apodo desde que tenía 9 años", asegura.

Vencer al Al Duhail para enfrentarse al Bayern

Kahraba va a tener el honor de participar con el Al Ahly en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020™. Su primer rival será el Al Duhail catarí, anfitrión del torneo: "Es un equipo respetable y competitivo tanto en la liga catarí como en la Liga de Campeones de la AFC", dice.

"Estamos muy concentrados. Vimos los partidos del Al Duhail para conocer a sus mejores hombres y analizar a nuestros rivales. Esperamos estar a la altura de la historia del Al Ahly y poder pasar de ronda", añade.

Los jugadores del equipo egipcio esperan vencer a su rival catarí para enfrentarse luego al Bayern de Múnich. Cualquier jugador sueña con medirse a los campeones de Europa. "Me encanta ver al Bayern de Múnich. Es un conjunto fuerte y con buenos jugadores", apunta.

"Es un equipo completo que practica un fútbol colectivo. En esto se parece a nosotros, porque jugamos de una manera similar. Me encanta verlos en acción para aprender muchos de ellos. No hay ningún futbolista en particular al que me gustaría enfrentarme. Quiero medirme a todos los jugadores del Bayern de Múnich. En el fútbol no hay equipos pequeños o grandes. Esperamos hacer un buen papel", agrega.