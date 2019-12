Los aficionados están invitados a disfrutar de la música y la diversión en la Fan Zone de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™ en el Doha Sports Park, muy próximo al Club de Golf de Doha, entre el 9 y el 21 de diciembre.

La entrada a este festival del fútbol al aire libre será gratuita. Se prevé que reúna a miles de aficionados a diario desde las dos de la tarde hasta la medianoche, aprovechando las suaves temperaturas invernales. Habrá una gran oferta de puestos de comida y bebida, con cocina local e internacional. Todos los partidos que empiecen a las 20:30 (hora local) se retransmitirán en directo en un recinto que brindará un ambiente festivo y distendido, así como actividades lúdicas para todos los públicos.

En el programa se incluyen actuaciones de grupos de Liverpool como The Lightning Seeds, Space, Jamie Webster, Kieran Molyneux, Ben Burke, The Tea Street Band, Timo Tierney y The Cavern Beatles. Este programa especial de la ciudad de Liverpool se celebrará del 18 al 21 de diciembre. Habrá actuaciones de grupos, DJs, y artistas procedentes de las seis confederaciones participantes en el torneo a lo largo de toda la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™. Entre ellos destacan Akustixteel, Alianza, All Lit Up, Brazuqa, Mariachi Dos Mundos y Re Jam.

“Estamos encantados de confirmar la agenda para la Fan Zone de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que a buen seguro se convertirá un lugar muy popular para los miles de aficionados que visitarán Catar con motivo de la XVI edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA”, dijo Nasser Al Khater, director ejecutivo del Comité Organizador Local de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™.

“No importa si vives aquí o si has viajado a Catar procedente del otro lado del mundo: todos encontrarán algo con lo que disfrutar en la Fan Zone. Además de ofrecer un sinfín de actividades lúdicas a los visitantes, esperamos que la Fan Zone sirva como aperitivo de la cultura diversa e inclusiva de Catar y de la excepcional Copa Mundial de la FIFA que albergaremos en 2022”.

“Estamos muy contentos de contar con un lugar tan enérgico y acogedor donde los aficionados puedan celebrar juntos la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de este año fuera del estadio. La Fan Zone es una extensión del estadio, y su completo programa de entretenimiento enriquecerá aún más la experiencia tanto de los aficionados locales como de los visitantes de otros países”, añadió Jean-François Pathy, director de Servicios de Marketing de la FIFA.

A partir del 9 de diciembre, un servicio de bus conectará la Estación del Metro Al Qassar (Línea Roja) con la Fan Zone. Más información y detalles respecto al transporte los días de partido se encuentra disponible en www.sc.qa/fanzone.

Un total de siete equipos competirán en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™ de este año: Al Hilal SFC, Al Sadd SC, CR Flamengo, ES Tunis, Hienghène Sport, Liverpool FC y CF Monterrey. La fase de venta de entradas “último minuto” continúa abierta en FIFA.com/tickets. Las entradas tienen un precio asequible en tres categorías: los precios varían desde los 25 QAR de las entradas de categoría 3 para las primeras tres jornadas, hasta los 400 QAR de las entradas de categoría 1 para la doble sesión que incluye el partido por el tercer puesto y la final. Consulta aquí toda la información sobre las entradas. Consulta aquí el programa completo de partidos.