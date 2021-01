FIFA.com conversó con Lamouchi, quien expresó su emoción con vistas a la gran cita mundialista de clubes. “Es una gran oportunidad aunque no fuese yo quien dirigía al equipo que ganó el título liguero”, afirma. “El mérito recae en el entrenador que estaba aquí antes que yo. El torneo dará a mis jugadores una oportunidad para exhibir sus cualidades a un nivel más alto”.

Metas realistas

Durante la entrevista, Lamouchi se muestra precavido, en un claro intento de no dar falsas esperanzas a los aficionados. “Yo estoy aquí porque el equipo tuvo algunos problemas el año pasado y los directivos del club querían introducir algunos cambios”, puntualiza. “Nuestro objetivo es ser más competitivos y ser el mejor representante posible de Catar y de la liga catarí”.

“Debemos ser realistas sobre nuestras metas y reconocer el hecho de que participamos en este certamen porque Catar es el país anfitrión y nosotros ganamos la liga catarí el año pasado. Ganar el título no es mi objetivo. Iremos partido a partido. Somos afortunados por jugar a estos niveles. Es un gran reto, y no debemos ser excesivamente optimistas”.

Todos pendientes del compromiso inicial

En el partido inaugural, Al Duhail se mide al Auckland City, el equipo que ostenta el récord de participaciones en el torneo con 9. “Ya veremos qué tal se da”, afirma Lamouchi. “Llegué aquí hace dos meses cuando el equipo tenía algunos problemas. No soy un mago y no quiero engañar a nuestros seguidores. Solo puedo prometer que mi cuerpo técnico y yo haremos todo lo que podamos; pero no será fácil”.

“No hemos contratado a jugadores nuevos, ni extranjeros ni nacionales, y solamente tenemos dos jugadores extranjeros pese a que nuestra plantilla podría tener hasta siete”, lamenta. “Tenemos siete encuentros en enero, y los aprovecharemos para prepararnos para el torneo. Nuestra preparación comienza por ganar nuestros partidos ligueros y organizarnos mejor, con el fin de evitar sorpresas desagradables en nuestro primer compromiso contra el Auckland City”.