Lewandowski y Neuer se proclamaron The Best en diciembre

Ambos siguen batiendo récords de goles y partidos con la puerta a cero

Analizamos sus registros en vísperas de la final del Mundial de Clubes

En un deporte que se reduce a marcar goles en un extremo del campo e impedirlos en el otro, el Bayern de Múnich lleva ya mucho tiempo apostando por estos dos genios en sus respectivas demarcaciones.

Entre los dos suman 16 años en el club y en el caso de ambos se ha dicho que su mejor momento ya ha quedado atrás. Y lo cierto es que si nos fijamos en la envergadura de sus logros anteriores y en que ya hace tiempo que cumplieron los 30 años, podría ser algo totalmente lógico.

Pero Robert Lewandowski y Manuel Neuer, de 32 y 34 años respectivamente, están jugando ahora mejor que nunca, por lo que obtuvieron un merecido reconocimiento el pasado mes de diciembre, cuando se les entregó —por primera vez— el Premio The Best al Jugador de la FIFA y el Premio The Best al Guardameta de la FIFA.

Y si hay algo destacable en las semanas transcurridas desde entonces es que no han dejado de ir a más, alcanzando nuevos récords sensacionales en la Bundesliga. Por si eso fuese poco, volvieron a brillar en sus respectivos puestos en el debut del Bayern en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™, con dos dianas en el caso de Lewandowski y un nuevo encuentro sin ver perforada su meta en el de Neuer.

Tanto el arquero como el ariete se preparan ahora para actuar también en la final de este jueves, ante los Tigres de la UANL, y FIFA.com aprovecha para fijarse en estos dos pesos pesados del fútbol contemporáneo.