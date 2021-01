Mosimane cree además que todos los rivales son fuertes: "En el sorteo de la Copa Mundial de Clubes no podemos elegir a nuestros oponentes. Hay que estar dispuestos a enfrentarse a quien nos toque", añade.

"Fue nuestra primera experiencia en una Copa Mundial de Clubes y creo que nos pudo el pánico escénico. No hicimos un buen papel, y esto demuestra el nivel de la competición. Creo que el TP Mazembe es el único equipo africano que ha conseguido llegar a la final [ndlr: el Raja Club Athletic también llegó a la final], así que la tarea no es nada fácil".

"Fue un torneo difícil. El primero obstáculo que hubo que salvar fueron las seis horas de diferencia entre los dos países, además del frío que hacía en Osaka, porque era invierno. Francamente, los rivales fueron mejores que nosotros. Perdimos contra el Jeonbuk surcoreano (4-1) y contra el Kashima Antlers japonés (3-0). Nos tocó aceptar la situación y lamentamos no haber podido ofrecer una mejor versión de nosotros mismos, así como no haber visto portería en el partido contra el Kashima Antlers", asegura.

"Tenemos excelentes jugadores y todo el mundo habla de Mohamed Afsha Magdy. Quizá sea porque es el jugador que nos trajo a esta Copa Mundial de Clubes con sus goles, pero todos sus compañeros le ayudaron a conseguir lo que ha conseguido hasta ahora. Está en un buen estado de forma y brilló en los grandes partidos. No hay que olvidar que es un jugador internacional con Egipto. Nos encanta contar con un jugador de su calidad y su olfato goleador, y también nos ayuda a generar espacios como mediapunta", agrega el técnico.

"Si derrotamos al Al Duhail, anfitrión del torneo, nos veremos las caras con el Bayern de Múnich. La tarea no será sencilla, pero para entonces ya no tendremos nada que perder. Debemos ofrecer nuestro mejor nivel y representar bien al continente, al país y a todos los aficionados del equipo para que se sientan orgullosos de nosotros. Si lo damos todo en la cancha y luego perdemos, se quedarán satisfechos, porque el nivel es muy alto", comenta Pitso.

El TP Mazembe como espejo

"El Al Ahly ya ha jugado la Copa Mundial de Clubes, pero no con esta generación de futbolistas", dice el entrenador sudafricano sobre este asunto en particular. "Lo hizo con la generación de Mohamed Aboutrika, que no pudo llegar a la final. Ahora el equipo ha cambiado, los tiempos son otros y ya han pasado siete años desde que participó por última vez en una Copa Mundial de Clubes".

"Todos los equipos tienen opciones en el campeonato. Son 90 minutos y podemos dar la sorpresa siempre que juguemos con todas nuestras fuerzas el día del partido. El fútbol es un deporte maravilloso que puede darte cosas inesperadas, y la experiencia del TP Mazembe ha de servirnos de inspiración", agrega.

"Los equipos brasileños siempre son fuertes", apunta Pitso sobre el nivel de los otros participantes en el torneo. "Vi algunos partidos del Ulsan Hyundai surcoreano, que también es un buen equipo. Habrá un gran nivel".

El entrenador del Al Ahly opina que la Copa Mundial de Clubes de la FIFA es una gran competición: "Estuve presente con mi cuerpo técnico del Sundowns, y recuerdo la dificultad del torneo. Es una competición de la FIFA y, desde un punto de vista organizativo, no se puede comparar con ningún otro torneo. Todo es fantástico: los hoteles, los viajes… Catar es un gran país. Cuando participamos en 2016, el representante sudamericano ni siquiera llegó a la final".

Mosimane no desaprovechó la ocasión para hablar de la crisis que vivió el mundo en 2020. "Desafortunadamente, el año pasado sufrimos la experiencia de la Covid-19, que fue muy triste. Tenemos que aceptar esta situación, y quiero insistir en que la salud es lo más importante y la prioridad absoluta a nivel mundial. Prometemos a nuestros aficionados volver a competir este año, y ojalá la situación del coronavirus mejore".

Para concluir, el entrenador del Al Ahly envió un mensaje a sus seguidores: "Nuestros hinchas creen en nuestras posibilidades y siempre nos apoyan y nos motivan, y nosotros lo daremos todo por ellos".