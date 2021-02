Poco más de siete años después, el equipo más laureado del fútbol alemán aspira a ceñirse la corona mundial del fútbol de clubes por segunda vez. Con Manuel Neuer, premio The Best al Guardameta de la FIFA, David Alaba, Jérôme Boateng y Thomas Mueller, son cuatro los protagonistas del título de 2013 que siguen en el plantel y que continúan siendo figuras destacadas del club.

El 21 de diciembre de 2013, el FC Bayern de Múnich conquistó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA por primera vez en su historia. Los goles de Dante y Thiago, jugadores que ya no están en la disciplina del Bayern, dieron el triunfo por 2-0 al conjunto muniqués en la final contra el Raja Casablanca.

Son recuerdos muy bonitos, porque ganamos. No fueron partidos fáciles. De hecho, fueron relativamente igualados. Tuvimos que emplearnos a fondo para ganar, sobre todo en la final. El alivio posterior fue enorme. Nos lo pasamos muy bien después del encuentro.

Personalmente, es un premio muy especial, sobre todo porque ya tengo 34 años. No es lo habitual. Por lo general, los arqueros dependemos de los compañeros y del cuerpo técnico, porque hay que jugar bien y conseguir cosas juntos. Estoy muy agradecido a mis compañeros por haber ganado el premio al mejor arquero del planeta.

En las semifinales del Mundial de Clubes les espera el Al Duhail SC catarí o el Al Ahly egipcio...

En estos momentos seguimos centrados en la Bundesliga, pero nos prepararemos para ese duelo a su debido tiempo. Conocemos al Al Ahly. Ganó la Liga de Campeones africana, por lo que no sería una empresa fácil. Como tampoco lo fue en 2013. No es fácil enfrentarte a equipos a los que no conoces tanto.

Los partidos se jugarán en los estadios de la Copa Mundial de 2022. ¿Esto les genera una ilusión especial?

Es, sin duda, una primera experiencia de cara a la Copa Mundial. Podremos conocer los estadios con antelación y compartir esa experiencia con nuestras respectivas selecciones nacionales. Confío en poder hablar muy bien de ellos.

¿Qué sabe de Catar así, a grandes rasgos? Al fin y al cabo, el Bayern se ha concentrado allí en varias ocasiones.

Las condiciones y las canchas son buenas. Además, las distancias entre el hotel y los campos de entrenamiento son cortas, lo que te permite concentrarte en el fútbol.