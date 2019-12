El Monterrey ya había lanzado varios avisos, como un tiro al poste de Jesús Gallardo, pero el marcador seguía a cero en el debut de los Rayados en esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019. El Al Sadd intentaba cerrar huecos, pero lo que no esperaban sus jugadores es que, en el minuto 23, Leonel Vangioni recibiera la pelota a unos 30m del arco, armara la zurda y la mandara a la esquina previo toque en el palo . De locos.

El propio 'Piri' Vangioni, ya en frío y tras pasar por la ducha, se reía al mencionarle el golazo. “La verdad que algo increíble. ¡Todavía no puedo creer donde entró la pelota!” El tanto fue un buen augurio para un partido que el 'Piri' y sus compañeros controlaron hasta casi los últimos minutos, cuando dos goles tardíos del Al Sadd generaron cierto nerviosismo. Al final 3-2 para Rayados y el pase a semifinales en el bolsillo. Monterrey espera ya al Liverpool el próximo miércoles.

Pero volvamos por un instante al gol. Vangioni asegura que no ensaya el golpeo: “Me tuve fe para patear, le pegué y gracias a dios entró, pero no ensayo el golpeo”. Y sin embargo, no es la primera vez que lo hace. Cuando militaba en las filas de River dejó algún que otro tanto similar, como uno a Lanús en 2013 que todavía recuerda. Sonríe al volver a él. “Fue muy parecido”.

La experiencia de Japón

Con el Millonario disputó su primer Mundial de Clubes. Fue en 2015, como campeón de la Copa Libertadores. Y cuatro años después, tras probar en Europa –en el Milan– y regresar a América de la mano de Monterrey, vuelve al torneo y ante otro toro bravo. En Japón el Barça les derrotó en la final 3-0. Esta vez el duelo será en semifinales y ante un rival que acumula un invicto que da miedo.

“Y puede que este partido con el Liverpool sea un ‘premio envenenado’, pero es lo que vinimos a buscar. Hay que seguir creyendo, tener fe. Creo que tenemos equipo como para dar pelea, y mientras estemos vivos vamos a pelear”.

El gran arma de los Rayados

¿Qué puede oponer el Monterrey al juego eléctrico de los de Jurgen Klopp? Vangioni no duda. “El corazón, vamos a poner el corazón. Es la manera de enfrentar este tipo de partidos. No hay otra cosa. Somos 11 contra 11, tenemos que dejar todo dentro de la cancha y es fútbol, puede pasar cualquier cosa, así que nosotros estamos muy confiados de que podemos, con nuestras armas, lastimarlos”.

Corazón, y quién sabe si otro zurdazo del 11 de Rayados. “¿Por qué no?”, dice el 'Piri' rumbo al autocar.