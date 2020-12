Tigres vuelve este 15 de diciembre a la Liga de Campeones

Hoy todo por fin marcha bien en la vida de Luis “Chaka” Rodríguez. Está por disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf con Tigres, empieza a ganarse la confianza de Gerardo “Tata” Martino en el Tri y, sobre todas las cosas, su familia ha dejado en el pasado viejos problemas de salud.

Y es que, antes de llegar a Tigres en 2016, Chaka dejó al Monterrey para buscar la consolidación de su carrera profesional en San Luis y Chiapas. Estando tan lejos de casa, llegó la peor noticia:

“Mi esposa tuvo cáncer en 2015. Le dio un linfoma no-Hodgkin que no logró infiltrarse en la médula. Estuvo en tratamiento un año, con quimios y radiaciones. Ella iba y venía a Monterrey a atenderse. Cuando lo platicamos es muy por encimita, pero sí es un reto muy grande para la persona que lo está llevando y para su familia”.

Eso sin duda, sirvió para forjar su carácter y moldear su vida. “Me ayudó a madurar en varias áreas de mi vida. Ahora vemos la vida muy diferente. Sabemos que ahorita estamos y mañana no sabemos. Disfrutamos otras cosas; ponemos atención a otras cosas. Nuestras prioridades definitivamente cambiaron”.

De vuelta a casa

Por lo que no dudó en volver a Monterrey para jugar con Tigres, el gran rival del equipo con el que debutó, para estar más cerca de la familia:

“Soy sincero: quería regresar a Rayados, porque de ahí salí. Pero empezó a sonar que iba para Tigres, y dije que estaría bien porque iba a mi ciudad. También por lo que representa Tigres y la afición me gustaba bastante. Tenía miedo porque sé cómo es el Tuca (Ricardo Ferretti, técnico de Tigres) de estricto y exigente, y los jugadores que hay. Pero en cualquier lado hay competencia…”.

Ahí tuvo que luchar fuerte para hacer un lugar en un equipo con figuras consagradas, apelar a su fortaleza mental para no desesperarse ante las pocas oportunidades y luego convertirse en un habitual del once titular:

“Sí me costó jugar. Aquí siempre tienes dos o tres jugadores por posición, así que me costó trabajo que me pusiera de titular. Siempre supe que aquí el reto era más difícil que en otros equipos. Pero yo platicaba con mi papá y mi esposa, y les decía que lo único que podría pasar es que, entre tanto jugador bueno, iba a mejorar; y, aunque no me tocara jugar, iba a sobresalir en otro equipo”.