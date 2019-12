La FIFA y el Comité Organizador Local se complacen en dar la bienvenida a The Look Company como promotor nacional de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019 ™ presentada por Alibaba Cloud.

The Look Company es una empresa galardonada del sector de la comunicación visual y la creación de marcas con sede en Doha, que cuenta con más de quince años de experiencia en la región, y produce en una avanzada imprenta de gran formato situada en una superficie de 3000 m2 en Doha una amplia gama de materiales de marca para la industria deportiva y la de entretenimiento.

Como promotor nacional, The Look Company suministrará la señalización y los elementos de branding en los estadios, así como los indicadores que guiarán a los estadios de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2019™.

Jacob Burke, presidente de The Look Company en Doha, explicó: "La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2019™ nos ofrece la oportunidad única de desplegar nuestra oferta de marcas de gran impacto para eventos mundiales y asimismo mostrar la importancia creciente del deporte para el país. Nos llena de orgullo poder respaldar a la industria deportiva en Catar y ofrecer un espectáculo inolvidable a los espectadores de todo el mundo".

El director de Servicios de Marketing de la FIFA Jean-François Pathy añadió lo siguiente: "The Look sabe a la perfección cómo producir soluciones de marca innovadoras que enriquecen la imagen general del entorno en los estadios. La identidad visual de nuestros eventos constituye una parte importante de nuestra estrategia de marketing. Por ello, estamos encantados de contar con The Look como promotor nacional de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA".

La Copa Mundial de Clubes 2019™ se disputará del 11 al 21 de diciembre en tres estadios cataríes.

Pueden consultar el calendario de partidos en este enlace.

Los aficionados que deseen ver la acción en directo podrán solicitar sus entradas exclusivamente a través del portal FIFA.com/tickets.