Virgil van Dijk cuenta a FIFA.com los retos a los que se enfrentará en Catar 2019

La Copa Mundial de Clubes será la primera prueba global para el neerlandés

El Liverpool se estrena en el torneo el 18 de diciembre: Compra tus entradas

El holandés Virgil van Dijk es en estos momentos el mejor defensor del mundo. Este año, el imponente central solo quedó por detrás de Lionel Messi en los premios The Best al Jugador de la FIFA, y se codea con los mejores jugadores del planeta.

No obstante, Van Dijk aún no ha jugado una Copa Mundial de la FIFA con su selección. El futbolista del Liverpool debutó con el combinado absoluto de su país en octubre de 2015, pero la Oranje no se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, por lo que todavía no se ha estrenado en la prueba reina.

Por tanto, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2019™ no solo servirá de aperitivo al exdefensor de Celtic y Southampton para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, sino que también le brindará la oportunidad de brillar por primera vez en un escenario global.

“Es algo nuevo para mí”, reconoce Van Dijk a FIFA.com. “Y creo que también lo es para casi todos los del equipo. Podemos ser los primeros en ganar la Copa Mundial de Clubes con el Liverpool. Será una gran experiencia. Tenemos muchas ganas de ir allí, y ojalá conquistemos también ese título”.