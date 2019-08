Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola

“No hay que olvidar dónde estábamos entonces y lo mucho que hemos avanzado. Hace diez meses, cuando fui designado seleccionador, me encontré al equipo en una situación muy complicada. Ahora hemos ganado el primer título del país en tierras extranjeras, un trofeo que el pueblo argelino llevaba muchos años esperando. Proclamarnos campeones de África en tan poco tiempo es un logro extraordinario, y sobre todo haberlo hecho con el mejor ataque y la mejor defensa del torneo. No ha sido fácil”.

Un largo camino hacia la recuperación

Argelia tuvo que sobreponerse a grandes reveses en los últimos cinco años. Después de obtener la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ y acceder por primera vez a la fase de eliminatorias, a las órdenes del bosnio Vahid Halilhodzic, los Zorros del Desierto continuaron en la misma línea al año siguiente, con Christian Gourcuff.

Sin embargo, tras la marcha del francés empezaron sus problemas. El equipo no dejó de encadenar derrotas y decepciones: primero cayó en la ronda inicial de la Copa Africana de Naciones 2017 y luego quedó eliminado de la competición preliminar de Rusia 2018.

No obstante, el nombramiento de Djamel Belmadi, candidato al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino 2019, supuso un auténtico revulsivo.

El nuevo seleccionador estaba convencido de que ese mismo plantel tenía cualidades para volver a situarse entre los mejores de África, y durante su exitosa campaña de la Copa Africana de Naciones registró triunfos más que meritorios sobre Senegal (dos), Guinea, Costa de Marfil y Nigeria.

Estadísticas destacadas

Y tras este excepcional desempeño del cuadro magrebí y el ascenso de 28 puestos en el escalafón global figuran estadísticas muy notables: desde la llegada de Belmadi, Argelia ha disputado 15 partidos, con un balance de 11 victorias, tres empates y una única derrota, ante Benín, en Cotonú, en los clasificatorios de la Copa Africana de Naciones.

En la fase final del torneo, celebrada en Egipto, el equipo capitaneado por Riyad Mahrez presentó el ataque más potente, con 13 goles, seis en la primera ronda y siete en la fase de eliminatorias.

Cosechó sus mayores victorias contra Tanzania en la liguilla y frente a Guinea en octavos, un 3-0 en ambas contiendas. En el apartado defensivo, los argelinos compartieron con Senegal la mejor retaguardia: dos tantos en contra en siete partidos (Marruecos y Egipto recibieron un gol cada uno, aunque solo disputaron cuatro encuentros).

Qatar 2022 en el horizonte

Belmadi y sus discípulos no tienen intención de dormirse ahora en los laureles. Después de su triunfo continental, se han fijado la meta de regresar a la cita mundialista en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, con lo que dejarían atrás la enorme decepción que supuso perderse la última prueba en Rusia.

Y la presencia de jóvenes que brillaron en Egipto 2019, como Ismael Bennacer (Jugador del Torneo Total), Youcef Atal y Adam Ounas, junto con veteranos de la talla de Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah y Youcef Belaili, hace que Argelia esté preparada para afrontar con garantías los clasificatorios de Qatar 2022.