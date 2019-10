FIFA eWorld Cup 2019™

🔊 #FIFA20 Signing Alert! 🔊



Please welcome @DragonFIFA_ to the #IGGalaxy ! 🐉 ⚽️



The #IGDragon is a double vice world champion & will join our FIFA roster, representing Galacticans Utd ! We are not here to just take part👽🌌 #IGG #TRX #FIFA20TransferNews #FUT20 #GArmy #GUtd pic.twitter.com/IGzbC0DiW4