FIFA eWorld Cup 2020™

La final en Milán fue una contienda de lo más intensa, ya que requirió del decisivo tercer partido y una tanda de penales para dirimir al campeón.

Después de que ‘Joksan’ hiciera arrancar con fuerza al Complexity ganando el duelo inicial de 1 contra 1, una derrota en el duelo por parejas contra el Ellevens (un equipo de deportes electrónicos que tiene como copropietario a Gareth Bale) supuso que ‘MaXe’ y el brasileño ‘Resende’ tuviesen la responsabilidad de disputar el encuentro decisivo. Allí, tras un empate sin goles, fue ‘MaXe’ quien salió victorioso en los penales.

“Lo curioso es… ¡que se trata de mi primera victoria en una tanda de penales en competición! Normalmente no soy bueno en los penales, pero hoy era mi día de suerte”, apuntó ‘MaXe’. “Individualmente, el aspecto más impresionante de mi torneo ha sido que, en todos los encuentros que he jugado en las eliminatorias, no he encajado un solo gol”.