FIFA eWorld Cup 2019™

El ganador gozará del prestigio de ser denominado campeón mundial, se apoderará del codiciado trofeo, disfrutará de un viaje exclusivo a la gala de los [The Best FIFA Football Awards](https://es.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/ "undefined") y recibirá un sustancioso premio de 250.000 dólares USD. En el punto culminante de la temporada, **FIFA.com **se fija en el fabuloso cuarteto de ases que siguen aspirando a la gloria mundial.

Empezaron 32, pero ya sólo quedan 4. ‘MoAuba’, ‘MsDossary’, ‘Nicolas99fc’ y ‘Rafsou’ disputarán las semifinales de la FIFA eWorld Cup™ en el The O2 de Londres. Cuando la temporada competitiva del FIFA 19 de EA SPORTS alcanza su último día, hay muchísimo en juego para los cuatro contendientes que sobreviven.

‘MoAuba’ es conocido por su amplia sonrisa en el panorama competitivo del FIFA; y esa sonrisa es aún más radiante tras haberse metido entre los cuatro mejores en Londres. Después de ganar sus cuatro primeros encuentros en el Grupo C, el jugador del Werder Bremen pasó a perder los tres siguientes, pero se hizo con el tercer puesto del grupo gracias a su buena diferencia de goles. Ese ligero contratiempo lo dejó atrás al imponerse al subcampeón del año pasado ‘Pinna97’ en los octavos de final y al ganador de la eNations Cup ‘Maestro’ en los cuartos de final. ¿Podrá ‘MoAuba’ convertirse en el primer alemán en ganar un título mundial?

Hablan los protagonistas

‘MsDossary’

“Estoy ilusionado por volver a jugar en la gran cita. Me siento con confianza y eso es lo más importante. Parece que siempre lo hago bien en Londres, lo cual me da más confianza todavía. Pero mañana es un nuevo día y necesito rendir bien. Espero ser la primera persona en ganar dos títulos seguidos y volver a levantar el trofeo. Creo que tengo lo que hace falta para lograrlo”.

‘Rafsou’

“Me he clasificado para la eWorld Cup dos veces anteriormente: el año pasado y hace dos años. En ambas ocasiones caí eliminado en la fase de grupos, pero este año estoy en la final de consola. Francia ganó la eNations Cup con ‘Maestro’ y ‘DaXe’; y ‘Herozia’ y ‘Moolzn’ llegaron a la final de la eClub World Cup con el Dijon. Está siendo un buen año para Francia. El año pasado ganamos la Copa Mundial de la FIFA en Rusia, y tal vez este año podamos ganar la eWorld Cup. ¿Por qué no el domingo conmigo? Tienes que tener confianza y creer en ti mismo”.

‘MoAuba’

“He estado aquí dos veces anteriormente, y en ambas ocasiones terminé entre los cuatro primeros. Ahora estoy en la final de consola. Es una sensación estupenda. Estoy contentísimo. Me enfrento a ‘Nicolas99fc’, y siento que no tengo nada que perder porque se trata de ‘Nicolas99fc’. Si gano será una sorpresa e, incluso entonces, tendría que jugar la final absoluta contra ‘Rafsou’ o ‘MsDossary’, que son también grandes nombres. Cuando gano estoy feliz, pero incluso cuando pierdo, sigo sonriendo”.

‘Nicolas99fc’

“Empecé el torneo muy mal. Perdí mis tres primeros partidos, pero ahora estoy en la final de la PlayStation. Tuve que cambiar mi estilo. No estaba jugando a mi manera habitual, con una alta posesión de balón. Me estaba precipitando; estaba cometiendo errores defensivos. Pero cambié mi mentalidad y ahora estoy en la final. Después de esa remontada tengo más confianza. Me siento más experimentado, al haber estado aquí el año pasado. Ganar contra ‘Ustun’ fue perfecto para mí, porque el año pasado perdí en esa misma ronda contra ‘Marcuzo’. Estoy encantado de estar en la final de consola”.

¡No te pierdas la final!

¿Estás en Londres el domingo 4 de agosto? No olvides que todavía puedes conseguir entradas para la final absoluta y presenciar en directo quién se proclama campeón mundial del FIFA 19 de EA SPORTS.