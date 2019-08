Varios hitos inéditos en esta edición de la eWorld Cup

‘MoAuba’ se corona en el The O2 de Londres

Te traemos diez claves de la Gran Final de este año

Ya se apagaron los focos de una edición histórica de la FIFA eWorld Cup™ 2019. ‘MoAuba’ conquistó su primer entorchado mundial y destronó a ‘MsDossary’, que defendía título, en el duelo final.

‘MoAuba’, el primer alemán que gana la Gran Final, fue el mejor de los 32 jugadores de élite que compitieron por la corona de campeón del mundo del FIFA 19 de EA SPORTS.

El representante del Werder Bremen se embolsó nada menos que USD 250.000, ganó un viaje a la ceremonia de los premios The Best FIFA Football Awards y disfruta desde ya del prestigio que supone ser campeón del mundo. FIFA.com repasa todo lo ocurrido en tres días repletos de acción en el The O2 de Londres.

1) Adiós al maleficio alemán en la eWorld Cup

Con ocho jugadores, Alemania fue el país con mayor representación en la Gran Final del año pasado. Y lo mismo ocurrió en esta edición, con seis. Sin embargo, pese a su facilidad para producir jugadores que se clasificaban asiduamente para la prueba reina del FIFA, Alemania nunca había alcanzado la gloria en la eWorld Cup. Ayhan Altundag y Kai Wollin se habían quedado a las puertas —fueron finalistas en 2010 y 2017, respectivamente—, pero todo cambió con el triunfo de ‘MoAuba’ en 2019.

2) Se prolonga la maldición del defensor del título

Desde la introducción de la FIFA eWorld Cup, conocida anteriormente como la FIFA Interactive World Cup —cuya primera edición se celebró en 2004—, ningún jugador ha sido capaz de revalidar el título. Esto refleja la naturaleza extremadamente competitiva y las escasas diferencias que existen en esta cita. Y cuando todo apuntaba a que ‘MsDossary’ sería el primero en conseguirlo, después de mantenerse invicto en la fase de grupos y de superar a todos sus rivales en los cruces rumbo a la final, acabó cayendo en el duelo decisivo ante ‘MoAuba’.