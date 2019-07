FIFA eWorld Cup 2019™

Después de una temporada del FIFA 19 rebosante de entusiasmo, emoción y nuevos grandes torneos, la campaña alcanza su punto culminante con la gran cita definitiva: la Gran Final. Treinta y dos de los mejores jugadores del planeta competirán por el título de campeón del mundo y un premio en metálico de nada menos que 250.000 USD, además de un viaje exclusivo a la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards . Aprovechamos para recordar diez datos que debemos saber antes de que empiece la prueba.

3) Formato del torneo

La primera ronda comenzará con cuatro grupos de ocho y partidos a doble vuelta. Los cuatro mejores jugadores de cada grupo accederán a los octavos de final. Después de los cuartos de final y las semifinales, de las que saldrán el mejor jugador de PlayStation y el mejor de Xbox, respectivamente, los dos últimos contendientes en liza protagonizarán un duelo directo por el título de campeón del mundo del FIFA 19 de EA SPORTS.

4) El mayor montante de premios hasta la fecha

El prestigio que supone alcanzar la gloria ante la mirada de todo el globo no es lo único que hay en juego en el The O2 londinense. También se ofrece una bolsa de premios récord, 500.000 USD, un incremento de 100.000 USD respecto al año pasado. El ganador se llevará una cantidad que cambiará su vida por completo, 250.000 USD, además de un viaje a los The Best FIFA Football Awards.

5) ¿Logrará hacer historia ‘MsDossary’?

Nadie ha conseguido ganar dos títulos mundiales oficiales del FIFA consecutivos. ¿Logrará ‘MsDossary’ acabar con el maleficio de los campeones? El saudí se fija como meta revalidar el trofeo que se adjudicó el año pasado en el propio The O2, con lo que haría historia. “Siempre quiero más”, dijo en abril, en la entrevista que figura a continuación. “Tengo muchísimas ganas de volver y ganar de nuevo este año, porque nadie ha conseguido dos campeonatos mundiales seguidos. Estoy deseando que llegue el momento”.