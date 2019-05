FIFA eWorld Cup 2019™

Marcus Gomes representó a Australia en la eNations Cup

El jugador ganó la sección de Xbox de la liga australiana

Confía en que otro Gomes cause sensación pronto

La FIFA eNations Cup™ 2019 permitió a los jugadores de fútbol electrónico representar por primera vez a sus respectivos países en un torneo oficial. Un total de 20 selecciones, procedentes de las seis confederaciones, compitieron por coronarse como la mejor del planeta. Además, el torneo marcó un hito destacado en la carrera de muchos de los mejores jugadores del FIFA de EA SPORTS.

Marcus Gomes, uno de los componentes de la pareja australiana, sabe muy bien lo que significa jugar un torneo internacional, ya que había competido con anterioridad en el más importante de todos: la FIFA eWorld Cup™. No obstante, ondear la bandera de su país en la eNations Cup está, según el propio Gomes, a la altura de disputar la Gran Final.

"Llevo casi tres años jugando a nivel internacional en el FIFA, desde la Copa Mundial del FIFA 17. Cuando se me presentó la oportunidad de representar a Australia, supe que no podía dejarla escapar", cuenta a FIFA.com. "Significa mucho para mí y, en cuanto a prestigio, está al mismo nivel que la Copa Mundial del FIFA 17. No hay nada parecido a esos dos torneos".

"La oportunidad de representar a tu país de manera oficial, y contar con el apoyo no sólo de los canales oficiales [en las redes sociales], sino de toda la comunidad del FIFA en Australia, es muy importante".

La semana pasada, Gomes consolidó su condición de mejor jugador de Xbox de Australia. El representante del Melbourne City ganó la sección de Xbox del campeonato electrónico australiano, pero perdió ante 'Marko', jugador del Sídney FC y compañero suyo en la selección, en la final que enfrenta a los campeones de ambas consolas.

El torneo, en el que los clubes de la liga australiana se batieron en el terreno de juego virtual, fue una prueba más de lo mucho que está evolucionando esta disciplina en Australia en los últimos tiempos.