FIFA eWorld Cup 2019™

Si hablamos de experiencia en el circuito del FIFA de EA SPORTS, pocos están a la altura del estadounidense Giuseppe Guastella. No es de extrañar que le llamen “the Godfather” (“el Padrino”).

“En 2009 no podía imaginarme esto en absoluto”, continúa. “Entonces estaba emocionado porque todo era completamente nuevo para mí. No sabía en lo que iba a convertirse. Ahora la gente quiere tener tus autógrafos y sacarse fotos contigo”.

Otro indicador de la mayor profesionalización del fútbol virtual desde que 'GGGGodfather-' debutó hace 10 años es que los jugadores representan a clubes y a sus países.

Además de ser internacional con Estados Unidos, el californiano juega en el Galaxy de Los Ángeles y quedó subcampeón en la eMLS Cup 2019, por detrás de su compañero de selección 'Doolsta', del Philadelphia Union.

“Nací y me crié en Los Ángeles, en una localidad llamada San Pedro”, afirma. “Siempre he sido seguidor del Galaxy, por lo que cuando me hicieron una oferta para representarlo, estaba muy emocionado. Es el club más grande de la MLS y siempre ha tenido grandes jugadores: David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard…”.

“Lo mejor de ser jugador de fútbol virtual, para mí, es representar al Galaxy de Los Ángeles y a la Federación Estadounidense de Fútbol”, subraya.