La FIFA eWorld Cup 2019 se juega del 2 al 4 de agosto

Consulta aquí el calendario y dónde seguirlo en directo

Las entradas, en fifa.com/fewc

Una temporada memorable está a punto de alcanzar su punto culminante. 32 de los mejores jugadores de competiciones oficiales del FIFA se preparan para disputar el principal torneo, que pondrá fin a la campaña: la FIFA eWorld Cup™.

Del 2 al 4 de agosto, podremos seguir toda la acción en vivo desde el The O2 londinense, con varias opciones de transmisión por Internet disponibles. Así descubriremos quién se lleva el codiciado trofeo, un viaje exclusivo a la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards y un premio en metálico que cambiará la vida de su ganador, 250.000 USD.