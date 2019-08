FIFA eWorld Cup 2019™

“ Me siento muy orgulloso de mi trayectoria . Creo que soy el único jugador de aquella época que todavía compite en los grandes torneos”.

“Aquella derrota resultó muy importante para mí. Incluso diría que fue la más importante de mi carrera”, ha declarado 'Janoz'. “Hizo que siguiera intentándolo, hasta el punto de que, si hubiera ganado aquel partido, posiblemente hoy no estaría aquí”.

'Janoz' llegó al choque decisivo en 2011 en Los Ángeles, donde se proclamó subcampeón tras su encuentro con el ganador de aquel año, Francisco Cruz . El jugador, quien a sus 27 años no ha perdido ni un ápice de su gran forma, ha sido el único veterano de aquella edición que ha competido en la Gran Final de este año .

No en vano, el colombiano, presente en el The O2 londinense, había pasado por lo mismo algunos años atrás.

Aunque 'Janoz' sigue, mucho ha cambiado en los escenarios del FIFA competitivo desde 2011. Con la profesionalización del deporte han llegado los jugadores que representan oficialmente a clubes y federaciones miembro, y el premio monetario también ha crecido de forma espectacular.

‘MoAuba’ se embolsó 250.000 dólares y ‘MsDossary’ 100.000 por haberse convertido en finalistas de la Gran Final de este año. En 2011, sin embargo, el campeón y el subcampeón ganaron 20.000 y 5.000 dólares respectivamente.

“Hace ocho años, todos lo vivíamos como un pasatiempo. Ahora, la competición se ha hecho mucho más profesional. Todos los participantes juegan mucho más y se preparan con un equipo de apoyo. La cantidad de competidores es inmensa actualmente y los premios han crecido muchísimo”.

Los comienzos en Bogotá

El amor de Muñoz por el FIFA de EA SPORTS empezó en Bogotá cuando tenía seis años. Aquel fue el principio de un camino que lo llevaría a viajar por todo el mundo como jugador competitivo del FIFA.

“Jugar al fútbol real desde pequeñito era muy importante para mí”, comenta. “Me pasé a los videojuegos porque me di cuenta de que se me daban muy bien. Cuando era niño, no podía quitarme el fútbol de la cabeza ni un minuto”.

“La primera edición del FIFA que disputé fue la de la Copa Mundial de la FIFA 1998. Me acuerdo de empezar a jugar en la demo y ver que había solo dos equipos: Brasil e Inglaterra. Jugué aquel partido mil veces. De pequeño, jugar me hacía muy feliz”.

Aquel pasatiempo infantil se convirtió pronto en una carrera. “Jamás pensé que el FIFA competitivo tendría tanto éxito. Yo jugaba solo porque era un entretenimiento, pero, con el tiempo, empecé a disputar torneos. Poco a poco, dejó de ser un hobby para convertirse en un trabajo”.