La FIFA eWorld Cup se volverá a jugar en Londres, y el campeón ganará 250.000 dólares

La retransmitirán en directo las plataformas digitales de la FIFA y de EA

Ya hay disponibles entradas limitadas para el certamen en fifa.com/fewc

La FIFA ha anunciado hoy que la FIFA eWorld Cup™ de este año regresará a Londres, confirmando que la cita cumbre de esta temporada volverá a celebrarse en el The O2 del 2 al 4 de agosto de 2019.

Tras haber albergado ya la gran final del año pasado, en la que se proclamó campeón Mosaad Aldossary, 32 de los mejores jugadores mundiales del FIFA 19 de EA SPORTS competirán una vez más en el The O2. Todos ellos pugnarán por convertirse en el campeón de la FIFA eWorld Cup y ganar un sustancioso premio en metálico de 250.000 dólares USD, junto con un viaje a la gala de The Best FIFA Football Awards™.

Como un indicio más del interés creciente en la vertiente competitiva del FIFA, también se ha incrementado la dotación total de premios en metálico para la FIFA eWorld Cup en comparación con la final del año pasado. Concretamente, un total de 500.000 dólares USD se repartirán entre los 32 competidores.

Como refuerzo adicional a la imagen del FIFA competitivo en esta temporada, el punto culminante de las Series Globales del FIFA 19 de EA SPORTS ofrecerá a los aficionados tres apasionantes jornadas de retransmisión. Además, el 4 de agosto, los aficionados tendrán la oportunidad de vivir la emoción y la intensidad del evento retransmitido en uno de los pabellones musicales y de entretenimiento más emblemáticos del mundo.

Los asistentes al evento in situ podrán conocer a rostros famosos del panorama del FIFA de EA SPORTS, como Spencer Owen, Mike LaBelle y otros; así como ver en directo y en persona los partidos decisivos de la FIFA eWorld Cup 2019.