FIFA eWorld Cup 2020™

Smith : De un tiempo a esta parte, algunos países como España e Italia han tenido que ponerse las pilas en la escena competitiva del FIFA, sobre todo porque los países dominantes son Francia, Alemania e Inglaterra. Mkers, Team Qlash y AS Roma tienen una magnífica oportunidad ante su público. ¿Por qué no pensar que pueden llegar lo más lejos posible?

Smith : Yo voy a decir Ellevens. El equipo se fundó hace apenas unos meses, pero tienen a 'EthxnH', que eclosionó en la Copa FUT Champions de Atlanta. También cuentan con 'PResende7', al que conocemos muy bien de varias ediciones de la Gran Final. Además, ha competido en numerosos torneos importantes por todo el mundo. Y también me gusta la pinta que tiene Fierce eSports, encuadrado en el Grupo D, con la pareja británica 'Fully' y 'CatFIFAx'. ¿Por qué no van a poder dar un buen espectáculo?

Smith : Si miramos el cuadro de participantes, vemos un montón de grandes nombres presentes en el torneo: desde ‘HugeGorilla’ a ‘Tekkz’, pasando por equipazos como Manchester City, que cuenta en sus filas con ‘Shellz’ y ‘Ryan’. En mi opinión, los equipos del Grupo A son los más destacados. En un grupo que encuadra a NEO, Hashtag United, FaZe Clan, Infinity, Nordavind y Olympique Lyonnais no puede faltar la emoción. De los cuatro, el Grupo A me parece el más atractivo.

Los partidos por parejas serán muy importantes en este torneo. ¿Qué es lo que más os gusta de este formato?

Buckley: Me encantan los partidos de dobles por el simple hecho de que, en el FIFA, uno casi siempre juega solo y asume las culpas de todo. En los duelos por parejas debe haber comunicación, así como una preparación táctica y unos movimientos predeterminados previos al torneo.

La dinámica es diferente. Tienes que convivir con tu compañero aunque no estés jugando bien. ¿Cómo te sobrepones a eso? Y, si estás jugando bien, ¿cómo mantener la concentración y no dormirse en los laureles? Me encantan esas luchas internas de los partidos de dos contra dos; las que suceden fuera de la cancha incluso más que las de dentro. Me parecen fascinantes.

Smith: El formato de dobles funciona muy bien, porque no es muy habitual. Solamente lo vemos en dos torneos al año: la eNations Cup y la eClub World Cup. Si lo tuviéramos en cada torneo, perdería su magia.

Me gusta que haya un factor de equipo, porque produce grandes celebraciones y ofrece momentos increíbles. Todo esto hace que la retransmisión sea muy divertida. Ya lo vimos en la eNations Cup del año pasado con los portugueses ‘Tuga’ y ‘RastaArtur’. Estoy deseando ver más reacciones así en Milán.